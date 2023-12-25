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Общество

Первый кадетский бал прошёл в Пскове

Первый кадетский бал состоялся в гимназии № 29 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Первый кадетский бал прошёл в Пскове
    Фото: администрация Пскова

20 пар кадетов классов пожарно-спасательной направленности исполнили полонез и вальс. Затем школьники поучаствовали в бальных развлекательных играх. С творческими номерами выступили вокальный коллектив «Позитив» и театр танца «Русские узоры».

Отмечается, что мероприятие прошло в преддверии Дня спасателя в России, который отмечается 27 декабря.

Ранее сообщалось, что себежанин принял участие в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве.

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