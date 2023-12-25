Первый кадетский бал прошёл в Пскове

18:59, 25 декабря 2023, ПАИ

Первый кадетский бал состоялся в гимназии № 29 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова















20 пар кадетов классов пожарно-спасательной направленности исполнили полонез и вальс. Затем школьники поучаствовали в бальных развлекательных играх. С творческими номерами выступили вокальный коллектив «Позитив» и театр танца «Русские узоры».

Отмечается, что мероприятие прошло в преддверии Дня спасателя в России, который отмечается 27 декабря.

Ранее сообщалось, что себежанин принял участие в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве.