Себежанин участвует в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве

21:17, 16 декабря 2023, ПАИ

Себежанин Влад Точилов принимает участие в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве, сообщает газета «Призыв».

VIII Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал «гостеприимно распахнул свои двери» 16 декабря в самом центре Москвы для гостей из зарубежных стран и молодёжных делегаций из 84 регионов России.

Президент России Владимир Путин направил участникам бала приветствие, в котором отметил, что «эти торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы и всей страны». Он выразил уверенность, что «бал послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времён и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми славится наша страна», а также будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Владимир Путин поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений.

В мероприятии принимают участие молодые люди из разных стран, в том числе из Замбии, Сьерра-Леоне, Кыргызстана, Боливии, Сирии, Узбекистана, Катара, ОАЭ, Белоруссии, Шри-Ланки.

Бал также собрал 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодёжных клубов, детских социальных учреждений России из 789 российских образовательных учреждений, а также курсантов высших военных образовательных заведений.

Себежанин Влад Точилов – суворовец Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.