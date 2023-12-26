Об основах кибербезопасности узнают псковские школьники на «Уроке цифры»

12:07, 26 декабря 2023, ПАИ

С 15 января по 4 февраля 2024 года псковские школьники смогут принять участие в уроке по теме «Кибербезопасность будущего» в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект предназначен для учеников 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Школьники познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специальностями в области кибербезопасности.

Вебинар для педагогов в рамках проекта состоится 12 января в 10:00 на сайте проекта.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Он предоставляет возможность российским школьникам получить знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации «Росатом», VK и Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее», а также Ozon Tech. «Урок цифры» — акция, которая проводится при поддержке президентского национального проекта «Цифровая экономика».