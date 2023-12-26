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Общество

Эксперт сравнил системы ДЭГ в России и в Эстонии

Учредитель Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов сравнил функционал российской и эстонской систем дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Электронное голосование появилось в Эстонии ещё в самом начале 2000-х годов. На первых выборах таким образом проголосовало менее 5 % от общего количества проголосовавших. Но с каждыми выборами этот процент рос, и сейчас более половины избирателей голосуют, используя электронный реестр граждан (аналог портала «Госуслуги») и свою личную электронную подпись (персональную флешку и картридер)», – отметил эксперт.

Две трети голосующей молодёжи голосуют именно дистанционно, уточнил он. «Там тоже есть депутаты партии ЕКРЕ, которые не верят в отсутствии фальсификаций и требуют предоставить им железные доказательства. Но образованное общество, которое давно привыкло к использованию своей подписи во всех сферах жизни, с улыбкой относится к страхам сторонников плоской земли, борцов с вакцинами и излучением 5G», – подчеркнул учредитель Российской ассоциации политических консультантов.

Псковская область начала применять дистанционное голосование значительно позже Эстонии. Так же, как у соседней страны, подтверждение личности избирателя осуществляется через государственную электронную базу граждан – портал «Госуслуги».

Большинство россиян предпочитают получать государственные услуги при помощи цифровых сервисов. «В Псковской области люди давно через «Госуслуги» вызывают врача на дом, меняют паспорта и другие документы. Люди доверяют порталу и пользуются всеми предоставляемыми им возможностями, включая возможность избирать. И процент таких избирателей больше, чем в других регионах РФ», – заключил Олег Молчанов.

Ранее сообщалось, что ДЭГ будет использоваться на президентских выборах в России.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

ДЭГ в Псковской области ранее применялось на выборах осенью 2023 года, а также на выборах в Псковскую гордуму в 2022 году.

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