Более 3,5 тысячи псковских медиков получили специальную социальную выплату
3 537 псковских медиков получают специальную социальную выплату. В 2023 году отделение Социального фонда России по Псковской области направило 240 миллионов рублей на обеспечение выплат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.
Специальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
Для получения специальной социальной выплаты медицинским работникам не нужно подавать заявления и иные документы. Оформление выплаты происходит на основе данных медицинской организации.
По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.
Напомним, ранее Социальный фонд России начал приём заявлений на продление единого пособия в новом году, а также более двух тысяч электронных проездных оформили жители Псковской области к санаториям.
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