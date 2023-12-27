Более 3,5 тысячи псковских медиков получили специальную социальную выплату

10:37, 27 декабря 2023, ПАИ

3 537 псковских медиков получают специальную социальную выплату. В 2023 году отделение Социального фонда России по Псковской области направило 240 миллионов рублей на обеспечение выплат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Специальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Для получения специальной социальной выплаты медицинским работникам не нужно подавать заявления и иные документы. Оформление выплаты происходит на основе данных медицинской организации.

По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

Напомним, ранее Социальный фонд России начал приём заявлений на продление единого пособия в новом году, а также более двух тысяч электронных проездных оформили жители Псковской области к санаториям.