Восемь лет в псковской колонии получил москвич за попытку сбыть полкилограмма наркотиков

15:51, 27 декабря 2023, ПАИ

Восемь лет в псковской колонии получил москвич за попытку сбыть полкилограмма наркотиков, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.



Новосокольнический районный суд признал жителя Москвы виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

22 августа мужчина прибыл в Псковскую область с намерением забрать наркотики из тайника и перевезти в Москву. От куратора он получил координаты места, в котором находилось более 500 граммов мефедрона. Довести до конца преступление житель столицы не смог, он был задержан сотрудниками транспортной полиции рядом с перегоном Шубино - Киселевичи.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.