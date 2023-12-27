Ольга Тимофеева: Всегда беспокоишься за новые культурные проекты

18:21, 27 декабря 2023, ПАИ

О том, насколько успешно реализуются в Псковской области различные культурные проекты, рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.

«Всегда беспокоишься за новые проекты. Когда проект неоднократно реализован, есть ощущение понимания и стабильности. Хотя каждый проект уникален. Мы ещё достаточно ограничены в финансовых ресурсах, вынуждены привлекать дополнительные средства из федерального бюджета, и часто бывает, что мы до самого мероприятия не понимаем его масштаб», – отметила она.

К таким мероприятиям Ольга Тимофеева отнесла Дни Псковской области в Витебске и фестиваль «Наше море», которые прошли летом этого года. «Было достаточно трудно логистически, но нам всё удалось, и цифры, которые показывают нам посещаемость, впечатляют. И это несмотря на сумасшедшую жару, несмотря на то что не делали централизованный подвоз», – подчеркнула председатель регионального комитета по культуре.