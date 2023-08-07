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Общество

Около 15 тысяч человек посетили фестиваль «Наше море» в Гдовском районе

Около 15 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Наше море», который с 4 по 6 августа проходил на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Мероприятие прошло в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи.

Напомним, что на фестивале «Наше море» в Гдове был побит мировой рекорд по приготовлению ухи – 4237 литров. На приготовление блюда ушла 1 тонна рыбы из Чудского озера.

На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны, главная сцена, где одно за другим шли выступления творческих коллективов. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

Фестивальные площадки в рамках рабочей поездки в район посетил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой глава региона обсудил возможности использования этой территории для проведения различных культурных мероприятий.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в течение недели. Со всеми новостями с площадки можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. О том, как проходил фестиваль, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.

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