Главную избирательную кампанию 2024 года обсуждают в медиацентре ПАИ

16:06, 27 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая главной избирательной кампании 2024 года – выборам президента России, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.

Готова ли избирательная система региона к главным выборам страны, какие особенности будут на ДЭГ в регионе, к каким вызовам готовится избирком в процессе кампании?

Об этом и многом другом рассказывает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.