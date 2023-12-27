Главную избирательную кампанию 2024 года обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая главной избирательной кампании 2024 года – выборам президента России, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.
Готова ли избирательная система региона к главным выборам страны, какие особенности будут на ДЭГ в регионе, к каким вызовам готовится избирком в процессе кампании?
Об этом и многом другом рассказывает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
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27 декабря 2023
О новом методе обеспечения защиты бюллетеней на президентских выборах рассказал Игорь Сопов