Иностранец пытался провезти почти 200 килограммов гашиша через госграницу в Псковской области

17:15, 28 декабря 2023, ПАИ

Гражданин Сербии пытался ввезти в Россию почти 200 килограммов гашиша в топливном баке через госграницу в Псковской области, пишет газета «Известия».

Сотрудники Псковской таможни в процессе досмотра грузового транспорта обнаружили тайник, в котором было 1 898 брикетов с наркотическим средством массой 186,5 килограмма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Сербии по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Ранее сообщалось, что восемь лет колонии получил москвич за попытку сбыть полкилограмма наркотиков в Псковской области.