Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Стали известны подробности крупного ДТП в Невельском районе

Подробности крупного ДТП в Невельском районе сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стали известны подробности крупного ДТП в Невельском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем Chery, не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Lada.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Chery, водитель Lada получил перелом конечностей, с ним в салоне была жена и двое детей.

На месте работают экстренные службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Стали известны подробности крупного ДТП в Невельском районе
28 декабря 2023

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе
28 декабря 2023

Опубликованы фотографии с места пожара в Пушкинских Горах
28 декабря 2023

Две псковички решили подготовиться к Новому году и обокрали магазин
28 декабря 2023

Жителя Пушкиногорского района осудили за использование поддельных водительских прав
28 декабря 2023

Автомобиль сбил пешехода на улице Гоголя в Пскове
27 декабря 2023

Водитель фуры пострадал в ДТП в Островском районе
27 декабря 2023

Опубликовано видео с места трагического ДТП в Пушкиногорском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...