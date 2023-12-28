Стали известны подробности крупного ДТП в Невельском районе
Подробности крупного ДТП в Невельском районе сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем Chery, не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Lada.
В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Chery, водитель Lada получил перелом конечностей, с ним в салоне была жена и двое детей.
На месте работают экстренные службы.
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