Стали известны подробности крупного ДТП в Невельском районе

13:12, 28 декабря 2023, ПАИ

Подробности крупного ДТП в Невельском районе сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем Chery, не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Lada.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Chery, водитель Lada получил перелом конечностей, с ним в салоне была жена и двое детей.

На месте работают экстренные службы.