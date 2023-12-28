Пушкинский заповедник представил новогодние открытки в Индии

13:46, 28 декабря 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представил в Индии новогодние и рождественские поздравительные открытки из своего собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Две экспозиции из России - «Встреча с новогодней сказкой» и «Выставка рождественских и новогодних открыток» - представлены в Русском музее в городе Ченнаи.

На первой из них экспонируются работы - победительницы конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Это творческое соревнование проводится уже десятый раз в этом году.

На второй выставке из «Михайловского» в Ченнаи представлены отечественные новогодние и рождественские открытки – тиражные издания из разных десятилетий прошлого и нынешнего столетий.

Жители и гости Индии смогут знакомиться с экспозициями вплоть до русского старого Нового года.