Конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» стартовал в «Михайловском»

13:27, 28 декабря 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал традиционный конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Творческий конкурс проводят десятый раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Участникам конкурса нужно создать авторскую новогоднюю или рождественскую открытку с изображением героев поэта на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах. В работе можно использовать фольклорные мотивы. Открытку можно выполнить в любой технике – рисунок, коллаж, аппликация или другой. Однако нельзя использовать компьютерную графику и электронные технологии.

Отправить открытку-самоделку нужно до 14 января 2024 года.

Об условиях конкурса, жюри, требованиях к работе можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

Лучшие открытки представят на специальной выставке в зале «Музейной почты».