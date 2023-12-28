Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей Красногородска с Новым годом

22:28, 28 декабря 2023, ПАИ

Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей Красногородска с наступающим Новым годом, сообщает газета «Заря».

«Сказочное настроение красногородцам накануне новогодних праздников 28 декабря дарили Дед Мороз и Снегурочка, которые прошлись по посёлку и организациям. Сказочные герои желали людям счастья, здоровья и мира, дарили шоколадки. Для многих встреча на улице с такими удивительными прохожими стала приятной неожиданностью. Дети смеялись от восторга, взрослые улыбались и с удовольствием делали снимки с яркими персонажами Нового года», – рассказали в газете.

Отмечается, что инициатором поздравления стала глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

Ранее сообщалось, что жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне СВО новогодние посылки.