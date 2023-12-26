Жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне СВО новогодние посылки
Жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне специальной военной операции новогодние посылки. Об этом пишет районная газета «Заря».
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
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Фото: Красногородская специальная школа-интернат
Красногородская специальная школа-интернат отправила военнослужащим Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии посылки уже в девятый раз.
Работники и воспитанники учреждения собрали необходимые вещи, подарки, письма со словами поддержки, новогоднюю газету, поздравления, рисунки.
К акции также присоединились местные предприниматели, Покровская средняя школа, группа «Радость» детского сада «Колосок», ученики и родители 7 «Б», 10-х классов Красногородской средней школы.
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Жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне СВО новогодние посылки