Жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне СВО новогодние посылки

10:26, 26 декабря 2023, ПАИ

Жители Красногородского района передали военнослужащим в зоне специальной военной операции новогодние посылки. Об этом пишет районная газета «Заря».



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат



Фото: Красногородская специальная школа-интернат













Красногородская специальная школа-интернат отправила военнослужащим Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии посылки уже в девятый раз.

Работники и воспитанники учреждения собрали необходимые вещи, подарки, письма со словами поддержки, новогоднюю газету, поздравления, рисунки.

К акции также присоединились местные предприниматели, Покровская средняя школа, группа «Радость» детского сада «Колосок», ученики и родители 7 «Б», 10-х классов Красногородской средней школы.