Екатерина Гончарова: В Год педагога и наставника силы были направлены на популяризацию этой профессии

09:49, 29 декабря 2023, ПАИ

Итоги уходящего года подвела врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова.

«2023 год укрепил единство народа и государственной системы. Российская Федерация демонстрировала успехи как на внутриполитической, так и на внешнеполитической арене. Одним из ярких событий уходящего года стало выдвижение Владимира Владимировича Путина на президентские выборы 2024 года, демонстрирующее стабильное будущее и уверенное развитие нашей страны», – подчеркнула она.

Особое внимание в 2023 году было уделено педагогам, отметила Екатерина Гончарова. «В Год педагога и наставника силы были направлены на популяризацию этой профессии, возвращение престижа и уважения профессии педагога. И благодаря общим усилиям федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования это удалось осуществить», – сказала она.

Екатерина Гончарова напомнила, что в Псковской области был принят ряд региональных мер поддержки: на более чем 70 миллионов увеличено финансирование образовательного сектора, запущено строительство нескольких школ, открыто более 30 «Точек роста», сформированы современные образовательные пространства.

«Кроме того, особое внимание в регионе было уделено популяризации педагогической деятельности в рамках профориентационных проектов», – добавила она.

Открыто десять профильных психолого-педагогических классов, пояснила Екатерина Гончарова. Для старшеклассников, выбравших для себя в будущем педагогическую профессию, в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования проведена Летняя школа, а на базе регионального центра «Вега» – тематическая смена «Школа педагогического успеха». Увеличен размер денежных поощрений для участников конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, стимулирование молодых специалистов.

«Нет сомнений в том, что работа, начатая в 2023 году, будет продолжена. Вместе мы формируем наше будущее!» – заключила врио ректора ПОИПКРО.

Напомним, вчера в Пскове состоялось закрытие Года педагога и наставника. Основной задачей Года педагога и наставника, который объявил президент России Владимир Путин, стало привлечение внимания к профессии педагога, повышение её значимости.