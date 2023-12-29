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Экономика

Цифровую платформу для сопровождения инвестпроектов запустят в Псковской области

Цифровая платформа сопровождения инвестиционных проектов начнёт работу в Псковской области. Внедрять платформу начнут с 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цифровую платформу для сопровождения инвестпроектов запустят в Псковской области в 2024 году. Фото: ПАИ

Платформа разработана для повышения эффективности межведомственного взаимодействия с инвесторами и сокращения сроков реализации инвестпроектов. Минэкономразвития РФ одной из лучших признало практику использования платформы, которую внедрят в Псковской области.

Цифровая платформа будет собирать, контролировать и агрегировать данные инвестпроектов в едином информационном поле с привязкой к конкретным лицам. Все участвующие в проекте смогут в онлайн-режиме видеть движение и общую картину проекта. Инвесторы же смогут подавать заявки, оставлять обращения, создавать и следить за исполнением задач, получая уведомления о любом движении по проекту.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области начнёт работу цифровая платформа сопровождения инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение с подрядчиком заключил региональный фонд инвестиционного развития.

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