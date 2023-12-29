Папам в декрете планируют предложить бесплатное профобучение

15:09, 29 декабря 2023, ПАИ

Меры поддержки для пап, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, хотят расширить в 2024 году. Документ с 1 января распространяет на всех трудоспособных россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, возможность бесплатно переучиваться на востребованные профессии. Об этом пишет «Парламентская газета».

Многие ведомства уже поддержали проект. Переобучение проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Право на переобучение имеет широкий круг лиц, в частности, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, безработные, ветераны боевых действий, люди до 35 лет без образования и другие.

Кроме того, министерство образования планирует распространить возможность переобучения на людей с инвалидностью, а также тех, кто ухаживает за ребёнком и находится в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, – любого родственника или опекуна. Сейчас право на это имеют только находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком женщины.

Отметим, что 52 мужчины в Псковской области находятся в отпуске по уходу за ребёнком в 2023 году. В это время Соцфонд РФ выплачивает отцам пособие в размере 40 % среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребёнку исполнится 1,5 года.

Напомним, что в конце ноября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, на которой рассказали об основных мерах социальной поддержки родителей, воспитывающих детей, в Псковской области. Кроме того, об особенностях регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями читайте в интервью ПАИ здесь.