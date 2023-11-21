О федеральных и региональных мерах поддержки жителей Псковской области с детьми рассказали эксперты

18:35, 21 ноября 2023, ПАИ

Об основных мерах социальной поддержки родителей, воспитывающих детей, рассказали управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Перечень мер соцподдержки федерального уровня назвала Наталья Мельникова. Она отметила, что соцвыплаты получают беременные женщины, пособия выдаются, как по уходу за ребёнком, так и положены родителям детей до 17 лет. Также предусмотрены пособия для многодетных семей и для отдельных категорий граждан.

«Чтобы поддержать родителей в период появления ребёнка на свет, семьям устанавливаются два единовременных пособия – по беременности и родам, а также при рождении ребёнка. Для женщин, находящихся в декретном отпуске, размер первой выплаты определяется в зависимости от заработка. Неработающим женщинам выплата устанавливается в фиксированном размере», – подчеркнула Наталья Мельникова.

По её словам, на этапе беременности нуждающимся семьям также выплачивается единое пособие, запущенное с начала текущего года. Выплата заменила несколько действовавших ранее мер поддержки и предоставляется, в том числе, нуждающимся беременным женщинам. Размер пособия для беременных женщин с 1 января 2023 года составляет от 50 до 100 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Сейчас прожиточный минимум в Псковской области для трудоспособного населения составил 15 512 рублей. По совам Натальи Мельниковой, на данный момент в регионе выплату получает 814 будущих мам.

«Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет, семье также полагается соответствующая выплата. Она составляет от 8,6 тысячи до 33,3 тысячи рублей для трудоустроенного родителя и 8,6 тысячи рублей для неработающих родителей», – отметила Наталья Мельникова.

По её словам, в текущем году пособие на детей до 1,5 лет в Псковской области уже получили свыше 1 200 семей.

После появления ребёнка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребёнком возраста 17 лет, отметила Наталья Мельникова.

«В Псковской области прожиточный минимум на человека в 2023 году составляет 14 231 рубль. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей. Отделение СФР по Псковской области назначило единое пособие родителям более 40,8 тысячи детей», – сказала она.

Ольга Евстигнеева в свою очередь рассказала подробнее о региональных выплатах, установленных в Псковской области для поддержки родителей с детьми. Большая часть пособий предназначена для многодетных семей, отметила эксперт.

«Мы в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, реализуем региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В рамках регионального проекта на эти меры социальной поддержки в 2023 году предусмотрено более 889 миллионов рублей, почти миллиард – достаточно хорошая, большая поддержка», – сказала она.

Ольга Евстигнеева уточнила на что направляются эти средства.

«Здесь мы поддерживаем ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка и на последующих детей, которые рождаются в семье. Выплата составляет у нас 13 920 рублей. Она предоставлена более чем трём тысячам семьям и получают её сейчас 3 652 ребёнка.

Это и ежемесячные выплаты, направленные на детей из многодетных семей в размере 454 рублей, которые предоставляются сейчас более пяти тысячам семьям.

Это и ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в размере 30 %, которое выдаётся почти трём тысячам семьям.

Также это государственное ежемесячное пособие на ребёнка, которое получает более чем 20 тысяч семей – это 36 190 детей», – рассказала эксперт.

Из данных денег средства выделяется также на приобретение жилого помещения в случае, если в семье родилась тройня. Также профильный комитет выплачивает средства регионального маткапитала в размере 100 тысяч рублей. На данный момент таких сертификатов выдано 723, уточнила Ольга Евстигнеева.