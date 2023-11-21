Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О федеральных и региональных мерах поддержки жителей Псковской области с детьми рассказали эксперты

Об основных мерах социальной поддержки родителей, воспитывающих детей, рассказали управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Наталья Мельникова. Фото: ПАИ

Перечень мер соцподдержки федерального уровня назвала Наталья Мельникова. Она отметила, что соцвыплаты получают беременные женщины, пособия выдаются, как по уходу за ребёнком, так и положены родителям детей до 17 лет. Также предусмотрены пособия для многодетных семей и для отдельных категорий граждан.

«Чтобы поддержать родителей в период появления ребёнка на свет, семьям устанавливаются два единовременных пособия – по беременности и родам, а также при рождении ребёнка. Для женщин, находящихся в декретном отпуске, размер первой выплаты определяется в зависимости от заработка. Неработающим женщинам выплата устанавливается в фиксированном размере», – подчеркнула Наталья Мельникова.

По её словам, на этапе беременности нуждающимся семьям также выплачивается единое пособие, запущенное с начала текущего года. Выплата заменила несколько действовавших ранее мер поддержки и предоставляется, в том числе, нуждающимся беременным женщинам. Размер пособия для беременных женщин с 1 января 2023 года составляет от 50 до 100 % регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Сейчас прожиточный минимум в Псковской области для трудоспособного населения составил 15 512 рублей. По совам Натальи Мельниковой, на данный момент в регионе выплату получает 814 будущих мам.

«Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет, семье также полагается соответствующая выплата. Она составляет от 8,6 тысячи до 33,3 тысячи рублей для трудоустроенного родителя и 8,6 тысячи рублей для неработающих родителей», – отметила Наталья Мельникова.

По её словам, в текущем году пособие на детей до 1,5 лет в Псковской области уже получили свыше 1 200 семей.

После появления ребёнка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребёнком возраста 17 лет, отметила Наталья Мельникова.

«В Псковской области прожиточный минимум на человека в 2023 году составляет 14 231 рубль. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей. Отделение СФР по Псковской области назначило единое пособие родителям более 40,8 тысячи детей», – сказала она.

На фото Ольга Евстигнеева. Фото: ПАИ

Ольга Евстигнеева в свою очередь рассказала подробнее о региональных выплатах, установленных в Псковской области для поддержки родителей с детьми. Большая часть пособий предназначена для многодетных семей, отметила эксперт.

«Мы в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, реализуем региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В рамках регионального проекта на эти меры социальной поддержки в 2023 году предусмотрено более 889 миллионов рублей, почти миллиард – достаточно хорошая, большая поддержка», – сказала она.

Ольга Евстигнеева уточнила на что направляются эти средства.

«Здесь мы поддерживаем ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка и на последующих детей, которые рождаются в семье. Выплата составляет у нас 13 920 рублей. Она предоставлена более чем трём тысячам семьям и получают её сейчас 3 652 ребёнка.

Это и ежемесячные выплаты, направленные на детей из многодетных семей в размере 454 рублей, которые предоставляются сейчас более пяти тысячам семьям.

Это и ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в размере 30 %, которое выдаётся почти трём тысячам семьям.

Также это государственное ежемесячное пособие на ребёнка, которое получает более чем 20 тысяч семей – это 36 190 детей», – рассказала эксперт.

Из данных денег средства выделяется также на приобретение жилого помещения в случае, если в семье родилась тройня. Также профильный комитет выплачивает средства регионального маткапитала в размере 100 тысяч рублей. На данный момент таких сертификатов выдано 723, уточнила Ольга Евстигнеева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Завершается отделка фасадов Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря
21 ноября 2023

Псковичка стала участницей форума «Нити идентичности» в подмосковном Домодедово
21 ноября 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в математическом флешмобе
21 ноября 2023

О федеральных и региональных мерах поддержки жителей Псковской области с детьми рассказали эксперты
21 ноября 2023

Благодаря диспансеризации у 36-летней женщины предотвратили инфаркт
21 ноября 2023

Умеренный снег выпадет в Псковской области 23 ноября
21 ноября 2023

Ведущий программы «Вокруг света» Андрей Понкратов станет хедлайнером форума в Пскове
21 ноября 2023

Более 320 единиц техники будут содержать псковские дороги в зимний период

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...