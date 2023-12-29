Партию гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области

16:21, 29 декабря 2023, ПАИ

478 килограммов гашиша изъяли в Псковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Общая стоимость партии наркотиков оценивается более чем в 800 миллионов рублей.

Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.

Ранее сообщалось, что иностранец пытался провезти почти 200 килограммов гашиша через госграницу в Псковской области.