Партию гашиша на 800 миллионов рублей изъяли в Псковской области
478 килограммов гашиша изъяли в Псковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Общая стоимость партии наркотиков оценивается более чем в 800 миллионов рублей.
Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни.
Ранее сообщалось, что иностранец пытался провезти почти 200 килограммов гашиша через госграницу в Псковской области.
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