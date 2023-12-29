Мурал появился в одной из деревень Усвятского района

17:13, 29 декабря 2023, ПАИ

Мурал появился у Дома культуры в деревне Церковище Усвятского района. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».



Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров



Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров



Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров



Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров







На стену одного из зданий нанесли несколько изображений на фольклорную тематику.

«Вот такой мурал появился возле Церковищенского Дома культуры благодаря комитету по культуре Псковской области!» – отметил глава муниципалитета Дмитрий Петров.