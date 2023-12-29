Мурал появился в одной из деревень Усвятского района
Мурал появился у Дома культуры в деревне Церковище Усвятского района. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
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Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров
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Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров
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Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров
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Фото: Глава Усвятского района Дмитрий Петров
На стену одного из зданий нанесли несколько изображений на фольклорную тематику.
«Вот такой мурал появился возле Церковищенского Дома культуры благодаря комитету по культуре Псковской области!» – отметил глава муниципалитета Дмитрий Петров.
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