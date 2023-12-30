Мужчину с татуировкой «За ВДВ» ищут в Пскове

10:45, 30 декабря 2023, ПАИ

54-летнего Анатолия Ниткина разыскивают в Псковской области. Уроженец Печорского района пропал без вести на территории Пскова в конце мая 2019 года. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавое телосложение. Лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. В пресс-службе также подчеркнули, что пропавший имеет особую примету: на ребре правой ладони есть татуировка «За ВДВ».

Мужчина занимался вырубкой леса, работал на пилораме, а также занимался подсобными работами. По имеющимся данным, он хотел поехать на заработки на хутор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02, 112.

Ранее сообщалось, что пропавшего 29-летнего мужчину разыскивают в Псковской области с 11 декабря этого года.