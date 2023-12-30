Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого объекта в Великих Луках

15:27, 30 декабря 2023, ПАИ

Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого объекта в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии получили информацию, что в торговом центре на улице Дьяконова сработала охранная сигнализация. Это произошло сегодня, 30 декабря около семи часов.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия через три минуты после получения сообщения. Они обнаружили мужчину, который пытался взломать дверь.

Гражданин заметил сотрудников Росгвардии и попытался скрыться, но был задержан.

Подозреваемый, 37-летний местный житель, для дальнейшего разбирательства передан следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Пскове росгвардейцы задержали 35-летнюю женщину, которая совершила хищение из торгового зала гипермаркета на Рижском проспекте.