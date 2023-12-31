В Пскове задержали пьяного водителя-рецидивиста

09:54, 31 декабря 2023, ПАИ

Псковские полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста на улице Коммунальной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 24 декабря на улице Коммунальной дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Шевроле». Выяснилось, что за рулём находился пьяный пскович 1986 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В МВД напомнили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.