Четыре автомобиля столкнулись на улице Освобождения в Острове
Один человек пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей в Острове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
ДТП произошло на улице Освобождения у дома № 33. Там столкнулись четыре автомобиля – Mercedes, VolkswagenGolf, ВАЗ-2115 и Volkswagen Passat.
Прибывшие пожарные деблокировали и передали медикам пострадавшего из ВАЗа. По предварительным данным, водитель и пассажир Volkswagen Passat были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Passat хотел скрыться с места аварии, но очевидцы его догнали.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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