Четыре автомобиля столкнулись на улице Освобождения в Острове

11:25, 31 декабря 2023, ПАИ

Один человек пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей в Острове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















ДТП произошло на улице Освобождения у дома № 33. Там столкнулись четыре автомобиля – Mercedes, VolkswagenGolf, ВАЗ-2115 и Volkswagen Passat.

Прибывшие пожарные деблокировали и передали медикам пострадавшего из ВАЗа. По предварительным данным, водитель и пассажир Volkswagen Passat были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Passat хотел скрыться с места аварии, но очевидцы его догнали.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.