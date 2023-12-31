Мужчина госпитализирован после наезда поезда в Невеле
Мужчина госпитализирован после наезда поезда в Невеле, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
Происшествие случилось на улице Нахимсона. Поезд сбил мужчину и протащил несколько метров. По предварительным данным, мужчина переходил рельсы в неположенном месте.
В результате произошедшего пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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