Мужчина госпитализирован после наезда поезда в Невеле

12:42, 31 декабря 2023, ПАИ

Мужчина госпитализирован после наезда поезда в Невеле, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

Происшествие случилось на улице Нахимсона. Поезд сбил мужчину и протащил несколько метров. По предварительным данным, мужчина переходил рельсы в неположенном месте.

В результате произошедшего пешеход госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.