Мужчина получил штраф 200 тысяч рублей за пьяную езду
Псковский городской суд назначил штраф 200 тысяч рублей мужчине из Пскова за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской прокуратуры.
Суд установил, что в июне 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле по улице Льва Толстого в городе Пскове и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
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