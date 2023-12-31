Мужчина получил штраф 200 тысяч рублей за пьяную езду

14:00, 31 декабря 2023, ПАИ

Псковский городской суд назначил штраф 200 тысяч рублей мужчине из Пскова за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле по улице Льва Толстого в городе Пскове и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.