Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
Три человека госпитализированы в результате ДТП в Великолукском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
ДТП произошло на 475-м километре трассы М9 «Балтия»: на повороте в деревню Дерганово столкнулись автомобили Chery и Nissan.
Пострадали пассажиры обеих машин и водитель Nissan. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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