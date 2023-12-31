Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе

14:56, 31 декабря 2023, ПАИ

Три человека госпитализированы в результате ДТП в Великолукском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















ДТП произошло на 475-м километре трассы М9 «Балтия»: на повороте в деревню Дерганово столкнулись автомобили Chery и Nissan.

Пострадали пассажиры обеих машин и водитель Nissan. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.