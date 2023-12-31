Полицейские поздравили детей в Пушкиногорском районе

19:04, 31 декабря 2023, ПАИ

Пушкиногорские полицейские, представители общественного совета и отделения социальной помощи семьям и детям ГКУСО «Центр социального обслуживания Пушкиногорского района» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сообщили ПАИ в пресс-службе отделения МВД России по Пушкиногорскому району.

Участники акции посетили семьи в Пушкинских Горах и в нескольких деревнях, где поздравили детей с наступающим Новым годом, вручили им подарки и конфеты. В ответ малыши спели полицейским новогодние песни и прочитали стихи.

Гости напомнили детям о правилах безопасности, а также пожелали семьям весёлых праздничных дней, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что полицейские поздравили детей в Новосокольническом и Порховском районах.