Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных

19:29, 31 декабря 2023, ПАИ

Несколько магазинов загорелось в центре Струг Красных, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Пострадал один мужчина. По предварительным данным, он получил ожоги разной степени тяжести. Его госпитализируют в медучреждение.

На месте работают пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.