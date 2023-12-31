Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
Несколько магазинов загорелось в центре Струг Красных, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадал один мужчина. По предварительным данным, он получил ожоги разной степени тяжести. Его госпитализируют в медучреждение.
На месте работают пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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