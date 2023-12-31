Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных

Несколько магазинов загорелось в центре Струг Красных, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Пострадал один мужчина. По предварительным данным, он получил ожоги разной степени тяжести. Его госпитализируют в медучреждение.

На месте работают пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 декабря 2023

Опубликовано видео с места пожара в Стругах Красных
31 декабря 2023

Мужчина пострадал во время пожара в Стругах Красных
31 декабря 2023

Опубликовано видео с места ДТП в Острове
31 декабря 2023

Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
31 декабря 2023

Мужчина госпитализирован после наезда поезда в Невеле
31 декабря 2023

Четыре автомобиля столкнулись на улице Освобождения в Острове
30 декабря 2023

В Печорах несовершеннолетний в драке нанёс ножевое ранение мужчине 
30 декабря 2023

Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Гдовском районе   

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...