6-летнего ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове
6-летнего ребенка госпитализировали после ДТП в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Автомобиль ŠKODA сбил 6-летнего ребёнка на пешеходном переходе у дома № 15б на улице Коммунальной в Пскове.
В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 января 2024
Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года
01 января 2024
16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе