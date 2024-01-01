6-летнего ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове

11:13, 01 января 2024, ПАИ

6-летнего ребенка госпитализировали после ДТП в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Автомобиль ŠKODA сбил 6-летнего ребёнка на пешеходном переходе у дома № 15б на улице Коммунальной в Пскове.

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.