16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе
Столкновение Газели Next и автомобиля такси Daewoo произошло у дома № 7 на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажир такси, она госпитализирована с различными травмами в медучреждение.
По предварительным данным, водитель «газели» находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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