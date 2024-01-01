16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе

11:43, 01 января 2024, ПАИ

Столкновение Газели Next и автомобиля такси Daewoo произошло у дома № 7 на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажир такси, она госпитализирована с различными травмами в медучреждение.

По предварительным данным, водитель «газели» находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.