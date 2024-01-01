Водитель пострадала в ДТП в Новоржевском районе

15:50, 01 января 2024, ПАИ

Водителя госпитализировали в результате ДТП на автодороге Новоржев – Кудеверь в Новоржевском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель автомобиля Renault не справилась с управлением транспортным средством, из-за чего автомобиль съехал в придорожную канаву и опрокинулся.

В результате ДТП водитель госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.