Водитель пострадала в ДТП в Новоржевском районе
Водителя госпитализировали в результате ДТП на автодороге Новоржев – Кудеверь в Новоржевском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель автомобиля Renault не справилась с управлением транспортным средством, из-за чего автомобиль съехал в придорожную канаву и опрокинулся.
В результате ДТП водитель госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
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