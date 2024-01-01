Пропавшего без вести 48-летнего мужчину разыскивают в Пскове

16:41, 01 января 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают пропавшего без вести Дмитрия Абрамова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

48-летний мужчина жил в доме в переулке Путейца в Пскове и 2 сентября без вести пропал на территории города. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, русые волосы.

На правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).