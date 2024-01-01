Житель Палкинского района зарезал сожительницу в новогоднюю ночь

17:25, 01 января 2024, ПАИ

Житель Палкинского района зарезал свою сожительницу в новогоднюю ночь. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 1 января в 5:50 47-летний нетрезвый мужчина поругался с сожительницей. Во время ссоры он взял нож и трижды ударил им женщину в шею. Нанесённые раны вызвали массивную кровопотерю и смерть.

В настоящее время мужчина задержан.

Он обвиняется в совершении преступления по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ход расследования находится на контроле прокурора района.