Житель Палкинского района зарезал сожительницу в новогоднюю ночь
Житель Палкинского района зарезал свою сожительницу в новогоднюю ночь. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Установлено, что 1 января в 5:50 47-летний нетрезвый мужчина поругался с сожительницей. Во время ссоры он взял нож и трижды ударил им женщину в шею. Нанесённые раны вызвали массивную кровопотерю и смерть.
В настоящее время мужчина задержан.
Он обвиняется в совершении преступления по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ход расследования находится на контроле прокурора района.
Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года
16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе