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Происшествия

Житель Гдова в новогоднюю ночь пытался ограбить магазин

Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Житель Гдова в новогоднюю ночь пытался ограбить магазин. Фото: ПАИ

В 4 часа 30 минут дежурному поступил сигнал о том, что в магазине на улице Никитина сработала сигнализация. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

У магазина росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, который пытался проникнуть в магазин. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе.

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