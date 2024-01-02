Житель Гдова в новогоднюю ночь пытался ограбить магазин
Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В 4 часа 30 минут дежурному поступил сигнал о том, что в магазине на улице Никитина сработала сигнализация. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.
У магазина росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, который пытался проникнуть в магазин. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе.
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