Житель Гдова в новогоднюю ночь пытался ограбить магазин

12:47, 02 января 2024, ПАИ

Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 4 часа 30 минут дежурному поступил сигнал о том, что в магазине на улице Никитина сработала сигнализация. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

У магазина росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, который пытался проникнуть в магазин. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали следственно-оперативной группе.