Ещё более двух миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

15:50, 02 января 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Печор, Струг Красных и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных служб и ведомств. Они сообщили о незаконных попытках оформления на собеседников кредитов и в ходе якобы предотвращения этих действий похитили деньги.

Вместе с этим некоторые звонившие представлялись сотрудниками компаний сотовой связи и предлагали заменить сим-карту. Также псковичи лишились денег в ходе купли-продажи товаров в интернете.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках зафиксированы факты, когда злоумышленники получали доступ к личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги». Позже их учётные записи были заблокированы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.