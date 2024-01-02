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Происшествия

Продолжается поиск пропавшего великолучанина

39-летнего Александра Лобанова продолжают искать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. С 22 марта прошлого года местонахождение великолучанина неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продолжается поиск пропавшего великолучанина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Он был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном и синие джинсы, а также кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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