Очередь на госгранице в Псковской области из Латвии и Эстонии полностью исчезла

10:04, 03 января 2024, ПАИ

На участках латвийско-российской границы и эстонско-российской границы в Псковской области полностью исчезла очередь на въезд в Россию грузовых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Речь идёт о пропускных пунктах «Убылинка» и «Бурачки», а также «Шумилкино» и «Куничина гора». По данным таможенников, на этих пунктах пропуска нет ни одного большегруза, хотя неделю назад очередь на пунктах «Бурачки» и «Убылинка» насчитывала около 660 грузовиков.

Ранее сообщалось, что полмиллиона рублей заплатит житель Подмосковья за попытку подкупить псковскую таможенницу, а 54-летний житель Молдовы получил 12 лет тюрьмы за ввоз 51 килограмма гашиша через госграницу в Псковской области.