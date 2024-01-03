Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают в Псковской области

10:30, 03 января 2024, ПАИ

С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России открылись на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в районах Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Пункты сбора подписей будут работать в Пскове и Великих Луках 3, 4, 5, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00, а в районах – с 10:00 до 12:00. С 9 января все пункты будут работать с 10:00 до 17:00. Адреса общественных приёмных партии «Единая Россия» можно посмотреть здесь.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.