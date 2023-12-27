Стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове

13:42, 27 декабря 2023, ПАИ

Стали известны результаты определения монет с Введенского раскопа (Псков, Плехановский Посад), где в этом году обнаружили монастырь Введения Богородицы XV–XVIII веков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Монастырь Введения Богородицы стоял на берегу реки Псковы у дороги на Новгород, отмечается в публикации.

Монеты, найденные там, отчеканены в разных городах: Псков, Новгород, Москва, Екатеринбург, Колпино, Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, Вильнюс, Авеста, Нюрнберг, Стокгольм, Штутгарт, Берлин, Гамбург, Париж.

Ранее археологи обнаружили булавку «пус йеппи» во время раскопок внутри церковной ограды церкви Сорока Мучеников в Печорах.

Напомним, что продолжаются археологические исследования к северу от церкви Николы со Усохи в Пскове, на месте устройства подпорной стены.