Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района
Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Неисправность на котельной в Переслегино устранена. Отопление включено», – написал он.
Глава района также поблагодарил специалистов, которые оперативно устранили неполадки на котельной, а также местных жителей за проявленное терпение.
Напомним, что сегодня утром в котельной в деревне Переслегино из-за выхода из строя насоса произошла аварийная остановка работы.
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