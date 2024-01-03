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Общество

Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района

Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района. Фото здесь и далее: страница Алексея Кузьмина в соцсети «ВКонтакте»

«Неисправность на котельной в Переслегино устранена. Отопление включено», – написал он.

Глава района также поблагодарил специалистов, которые оперативно устранили неполадки на котельной, а также местных жителей за проявленное терпение.

Напомним, что сегодня утром в котельной в деревне Переслегино из-за выхода из строя насоса произошла аварийная остановка работы.

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