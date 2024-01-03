Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района

13:08, 03 января 2024, ПАИ

Отопление включили в деревне Переслегино Великолукского района, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Неисправность на котельной в Переслегино устранена. Отопление включено», – написал он.

Глава района также поблагодарил специалистов, которые оперативно устранили неполадки на котельной, а также местных жителей за проявленное терпение.

Напомним, что сегодня утром в котельной в деревне Переслегино из-за выхода из строя насоса произошла аварийная остановка работы.