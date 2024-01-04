Дновский район стал лидером по количеству действующих в муниципалитете ТОС

10:20, 04 января 2024, ПАИ

Дновский район стал лидером по количеству действующих в муниципалитете ТОС, сообщается в телеграм-канале региональной ассоциации «Совет муниципальных образований».

Пятёрка лидеров по числу ТОС среди районов и округов выглядит так: Дновский район – 41 ТОС, Псковский район – 39 ТОС, Великолукский район – 38 ТОС, Псков – 35 ТОС, Островский район и Опочецкий муниципальный округ – по 28 ТОС.

Если смотреть по приросту ТОС за год, то пятёрка фаворитов среди муниципалитетов выглядит следующим образом: Псков +21 (с 14 до 35 ТОС), Псковский район +17 (с 22 до 39 ТОС), Великолукский район +13 (с 25 до 38 ТОС), Новосокольнический район +11 (с 9 до 20 ТОС), Опочецкий муниципальный округ +10 (с 18 до 28 ТОС) и Бежаницкий район +10 (с 10 до 20 ТОС).

С 31 декабря 2022 года (401) по 31 декабря 2023 года (582) в регионе стало больше на 181 ТОС.