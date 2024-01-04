В Пскове разыскивается пропавший минувшим летом горожанин

11:52, 04 января 2024, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31-летний пскович жил в доме по улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на берегу Великой у спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Был одет в чёрную курту фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову – П. В. Алексеев.), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).