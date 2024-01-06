Ёлка главы города состоялась в Пскове

18:40, 06 января 2024, ПАИ

Ёлка главы города состоялась в Пскове накануне Рождества. Видео праздника разместил Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Гостями праздника стали одарённые дети, дети с ОВЗ и дети военнослужащих. Перед ними выступили творческие коллективы и артисты Городского культурного центра Пскова.

«Хоровод вокруг ёлки, сладкие подарки и фото на память с героями любимых сказок и мультфильмов. Надеюсь, что каждый ребёнок унёс с собой домой частичку волшебного праздника, улыбки и тепло», – написал Борис Елкин.

Он также пожелал детям и их родителям здоровья, добра и радости в наступившем новом году и всех поздравил с Рождеством.

Напомним также, что ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в Псковской области.