Ёлка главы города состоялась в Пскове
Ёлка главы города состоялась в Пскове накануне Рождества. Видео праздника разместил Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Гостями праздника стали одарённые дети, дети с ОВЗ и дети военнослужащих. Перед ними выступили творческие коллективы и артисты Городского культурного центра Пскова.
«Хоровод вокруг ёлки, сладкие подарки и фото на память с героями любимых сказок и мультфильмов. Надеюсь, что каждый ребёнок унёс с собой домой частичку волшебного праздника, улыбки и тепло», – написал Борис Елкин.
Он также пожелал детям и их родителям здоровья, добра и радости в наступившем новом году и всех поздравил с Рождеством.
Напомним также, что ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в Псковской области.
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