Россияне съедают больше 20% мирового экспорта мандаринов

19:50, 06 января 2024, ПАИ

Самой «мандариновой» страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия – на неё пришлась более чем пятая часть мирового импорта этих цитрусовых, что составило 406 тысяч тонн. Об этом пишет РИА Новости.

В денежном выражении в импорте мандаринов наряду с РФ в пятёрке любителей цитрусовых оказались такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.

Напомним, в 2023 году более двух тысяч тонн мандаринов ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области.

Преимущественно плоды цитрусовых поставляют в Россию морским видом транспорта через Большой порт Санкт-Петербурга. Основное количество сладких плодов поступает из ЮАР, Марокко, Аргентины, Египта, Перу. При этом поставки мандаринов через госграницу в Псковской области по сравнению с прошлым годом выросли на 72 %.