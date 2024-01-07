«Моробус» поздравил жителей Пустошки
Праздничный автобус «Моробус» курсировал по улицам Пустошки сегодня, 6 января. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
«Ни мороз, ни холод не помешали детворе и взрослым в преддверии Рождества выйти на улицу. Ещё бы, ведь прямо к ним во двор приехала сказка новогодняя с Дедом Морозом и Снегурочкой, другими персонажами, чтобы вместе потанцевать и порезвиться. Бригаде затейников из РЦК в этот морозный день попотеть пришлось, ибо в нескольких местах города и за пределами маршрут «Моробуса» проходил! Зато сколько радости людям подарили!» – пишет газета.
Напомним, в Пскове прошла ёлка главы города сегодня, 6 января. Видео праздника разместил Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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