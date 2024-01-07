Сразу четыре педагога Бежаницкой детской школы искусств стали победителями областного конкурса
Сразу четыре педагога Бежаницкой детской школы искусств стали победителями конкурса. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
В год педагога и наставника преподаватели Бежаницкой ДШИ приняли участие в областном конкурсе методических разработок «Лучшая педагогическая практика».
Александра Никитина стала лауреатом I степени. Татьяна Макарова получила диплом лауреата II степени, Инна Бурнасова – III степени. Анна Щукина – дипломант конкурса.
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06 января 2024
Сразу четыре педагога Бежаницкой детской школы искусств стали победителями областного конкурса