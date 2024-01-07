Рождество Иисуса Христа отмечают православные верующие

00:15, 07 января 2024, ПАИ

Рождество Иисуса Христа отмечается православными верующими 7 января, оно входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом, пишет сalend.ru.

Богослужения в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, проходят почти во всех регионах России. Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Отметим, в храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте РИА Новости. Патриарх Кирилл возглавил рождественскую литургию.

В Псковской области митрополит Арсений возглавляет праздничное богослужение в Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле.

Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения можно посмотреть по ссылке.