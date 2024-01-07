Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова

01:11, 07 января 2024, ПАИ

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова, который отмечают православные христиане сегодня, 7 января. Своё пожелание глава города опубликовал в своём телеграм-канале.

«Светлого праздника Рождества Христова всем псковичам! Пусть в каждый дом придут уют и тепло, любовь и благополучие, мир и добро!» – написал он.

Отметим, митрополит Арсений возглавляет праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января в Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле.

Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения можно посмотреть по ссылке.