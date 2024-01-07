Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова, который отмечают православные христиане сегодня, 7 января. Своё пожелание глава города опубликовал в своём телеграм-канале.

Рождественская инсталляция в Печорах. Фото опубликовано в телеграм-канале Бориса Елкина

«Светлого праздника Рождества Христова всем псковичам! Пусть в каждый дом придут уют и тепло, любовь и благополучие, мир и добро!» – написал он.

Отметим, митрополит Арсений возглавляет праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января в Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле.

Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения можно посмотреть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова
07 января 2024

Рождество Иисуса Христа отмечают православные верующие
06 января 2024

Сразу четыре педагога Бежаницкой детской школы искусств стали победителями областного конкурса
06 января 2024

Маскировочные сети мастерят неравнодушные жители Бежаницкого района
06 января 2024

«Моробус» поздравил жителей Пустошки
06 января 2024

Публикуем афишу праздничных мероприятий на 7 января
06 января 2024

Более 300 правоохранителей проследят за порядком в псковских храмах 7 января
06 января 2024

Псковичка заняла первое место на V Международном фестивале «Арт-парад в Витебске»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...