Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова
Борис Елкин поздравил псковичей с праздником Рождества Христова, который отмечают православные христиане сегодня, 7 января. Своё пожелание глава города опубликовал в своём телеграм-канале.
«Светлого праздника Рождества Христова всем псковичам! Пусть в каждый дом придут уют и тепло, любовь и благополучие, мир и добро!» – написал он.
Отметим, митрополит Арсений возглавляет праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января в Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле.
Рождественское послание митрополита Псковского и Порховского Арсения можно посмотреть по ссылке.
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